أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم التقرير الموجز للانتقالات الدولية للفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 2 سبتمبر 2026، الذي يتضمن تحليلاً لحركة الانتقالات الدولية للاعبين واللاعبات خلال فترة انتقالات منتصف العام 2026، إذ تكشف الأرقام التأثير الكبير لكأس العالم (فيفا) في انتقالات كرة قدم الرجال، إلى جانب سلسلة من الأرقام القياسية في كرة قدم السيدات. فإلى جانب كونها أرفع بطولة في كرة القدم الدولية للرجال، رسخت كأس العالم (فيفا) 2026 مكانتها بوصفها واجهة عالمية بارزة تسهم في توفير فرص جديدة للاعبين في سوق الانتقالات.



وأشار التقرير إلى أنه إجمالاً انتقل إلى أندية جديدة خلال فترة انتقالات منتصف العام 267 لاعباً من 47 جنسية شاركوا في كأس العالم 2026، وبلغ مجموع رسوم انتقالاتهم أكثر من 3.3 مليار دولار أمريكي. ومن النجوم المعروفين الذين أكدوا مكانتهم على أعلى مستوى إلى المواهب الصاعدة التي أثبتت حضورها على الساحة العالمية، أبرم عدد من اللاعبين الذين شاركوا في البطولة لاحقاً انتقالات بارزة إلى أندية جديدة.



كما واصلت كرة القدم الاحترافية للسيدات نموها السريع، مسجلة أرقاماً قياسية جديدة في عدد الانتقالات الدولية والرسوم المرتبطة بها.. فقد سجل ما مجموعه 1406 انتقالات دولية في كرة القدم الاحترافية للسيدات، وهو أعلى عدد في التاريخ، بزيادة قدرها 19.2% عن الرقم القياسي السابق. كما بلغت رسوم الانتقالات أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعدما وصل الإنفاق على الانتقالات الدولية إلى 28.6 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف المبلغ المسجل خلال فترة انتقالات منتصف العام السابقة.



وتصدّرت الأندية الإنجليزية قائمة الإنفاق بمبلغ 8 ملايين دولار أمريكي، تلتها أندية إسبانيا (6.6 مليون دولار أمريكي)، وألمانيا (4.9 مليون دولار أمريكي)، والولايات المتحدة (2.9 مليون دولار أمريكي)، وإيطاليا (2.1 مليون دولار أمريكي). أما الأندية السويدية فكانت الأكثر تحصيلاً لرسوم الانتقالات بمبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي، متقدمة على أندية إنجلترا (4 ملايين دولار أمريكي)، وفرنسا (3.6 مليون دولار أمريكي)، وألمانيا (2.6 مليون دولار أمريكي)، وهولندا (2.9 مليون دولار أمريكي).



وأوضح التقرير أن كرة القدم الاحترافية للرجال شهدت بدورها فترة انتقالات استثنائية جديدة، إذ تجاوز الإنفاق على رسوم الانتقالات 9.89 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مبلغ يسجل على الإطلاق. كما سجل أكثر من 12,500 انتقال دولي حول العالم، في رقم قياسي جديد لعدد الانتقالات خلال فترة انتقالات منتصف العام.



وتصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الإنفاق العالمي، بعدما أنفقت أكثر من 3.02 مليار دولار أمريكي على رسوم الانتقالات، تلتها أندية إيطاليا بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، ثم إسبانيا (940 مليون دولار أمريكي)، وألمانيا (904 ملايين دولار أمريكي)، وفرنسا (641 مليون دولار أمريكي). كما سجلت الأندية الإنجليزية أكبر عدد من الانتقالات الواردة، تلتها أندية إسبانيا والبرتغال.



وحصلت الأندية الفرنسية على أعلى قيمة إجمالية من رسوم الانتقالات، بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي، تلتها أندية إنجلترا (1.43 مليار دولار أمريكي)، وألمانيا (1.02 مليار دولار أمريكي)، وإسبانيا (773 مليون دولار أمريكي)، والبرتغال (642 مليون دولار أمريكي).



وتؤكد هذه الأرقام استمرار اتساع نطاق سوق الانتقالات الدولية وانتشاره العالمي، كما تظهر، في أعقاب بطولة عالمية جمعت أبرز لاعبي الساحرة المستديرة في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض، كيف يمكن أن يتحول التألق في كأس العالم إلى فرص جديدة على مستوى الأندية.



إلى جانب الأرقام الرئيسية، سلط التقرير الموجز للانتقالات الدولية الضوء على أهمية توفير إرشادات واضحة ويسهل الوصول إليها للجهات المعنية التي تتعامل مع منظومة الانتقالات، علماً أن «فيفا» أتاح أخيراً للجمهور الوصول إلى مركز المساعدة الخاص بنظام مطابقة الانتقالات، بعدما كان مقتصراً في السابق على مستخدمي النظام، إذ يعد هذا المركز مورداً إلكترونياً أُعيد تصميمه حديثاً، ويجمع المعلومات والإرشادات والمستجدات التنظيمية المتعلقة بانتقالات اللاعبين ونظام مطابقة الانتقالات وإجراءات غرفة المقاصة (فيفا).