حطمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رقمها القياسي في الإنفاق الصيفي للعام الثاني على التوالي، بعدما بلغ إجمالي إنفاق الأندية العشرين نحو 3.46 مليار جنيه إسترليني مع إغلاق نافذة الانتقالات ليلة الثلاثاء.



وجاءت ذروة الإنفاق في اليوم الأخير، حيث أنفقت الأندية 475 مليون جنيه، في يوم الموعد النهائي وحده، بزيادة عن 391 مليوناً في 2025.



واختتم مانشستر سيتي، الأكثر إنفاقاً هذا الصيف بإجمالي 458 مليون جنيه، ميركاتو المدرب الجديد إنزو ماريسكا بالتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز، من تشيلسي مقابل 125 مليون جنيه، في صفقة تعادل الرقم القياسي البريطاني، إلى جانب ضم الجناح السنغالي إيليمان ندياي، من إيفرتون مقابل 65 مليون جنيه.



وشهد السوق أربع صفقات تجاوزت حاجز 100 مليون جنيه، وهي ضمن أغلى 11 صفقة في تاريخ المسابقة وهم:



1 - إليوت أندرسون، من نوتنغهام فورست إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه.



2 - مورغان روجرز، من أستون فيلا إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه.



3 - برادلي باركولا، من باريس سان جيرمان إلى ليفربول مقابل 107 ملايين كقيمة أساسية، قابلة للارتفاع إلى 123 مليوناً.



كما حطم توتنهام هوتسبير رقمه القياسي بضم ساندرو تونالي، من نيوكاسل يونايتد في صفقة قد تصل إلى 100 مليون جنيه.



وأنفق تشيلسي، مع مدربه الجديد تشابي ألونسو، 349 مليون جنيه، بينما أنفق توتنهام 302 مليون جنيه ضمن إعادة بناء الفريق.



ويأتي هذا الرقم بعد عام واحد فقط من تجاوز الإنفاق حاجز 3 مليارات لأول مرة في 2025، مقارنة بـ 1.13 مليار جنيه قبل خمس سنوات، مع ارتفاع نسبة الصفقات بين أندية البريميرليغ نفسها إلى 38%.