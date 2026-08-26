يواصل قائد الشباب يانيك كاراسكو تأكيد حضوره المؤثر مع فريقه، منذ انضمامه في صيف 2023، بعدما أصبح أحد أبرز الأسماء الهجومية في السنوات الأخيرة.



وبحسب الأرقام، خاض النجم البلجيكي كاراسكو 88 مباراة بقميص الشباب، سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 22 هدفاً، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 63 مساهمة.



وعلى مستوى دوري المحترفين السعودي، يحتل كاراسكو المركز الرابع في قائمة هدافي الشباب تاريخياً، برصيد 29 هدفاً، خلف ناصر الشمراني بـ81 هدفاً، والأرجنتيني جوانكا بـ53 هدفاً، والبرازيلي كارلوس جونيور بـ35 هدفاً.



وتعكس هذه الأرقام القيمة الهجومية التي يمثلها اللاعب، الذي أصبح خلال فترة قصيرة واحداً من أبرز الأسماء الأجنبية التي ارتدت قميص «الليث».