واصل النجم النصراوي جواو فيليكس تألقه اللافت مع بداية الموسم، بعدما لعب دوراً محورياً في الفوز المثير على الاتفاق بنتيجة 3-2، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وخلال 90 دقيقة أمام الاتفاق، قدّم فيليكس أداءً هجومياً مميزاً، تصدّر من خلاله قائمة اللاعبين في صناعة الأهداف بصناعتين، كما كان الأكثر صناعة للفرص بـ4 فرص، والأكثر صناعة للفرص المحققة بـ3 فرص، فيما حصل على تقييم بلغ 7.8 وفق «Sofascore».



ولم يكتفِ اللاعب البرتغالي بصناعة الفرص، بل صنع الفارق في لحظات حاسمة من المباراة، بعدما قدّم تمريرة حاسمة لساديو ماني الذي قلّص الفارق، قبل أن ينفّذ الركلة الركنية التي جاء منها هدف التعادل لعبدالإله العمري، ليسهم بصورة مباشرة في عودة النصر من التأخر 2-0 إلى الفوز 3-2.



وبهذه البداية، يواصل فيليكس تقديم نفسه أحد أبرز مفاتيح اللعب في النصر، بعدما جمع خلال أول أربع مباريات من الموسم 7 مساهمات تهديفية، بواقع 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة، في انطلاقة لافتة تؤكد حضوره الهجومي وتأثيره المبكر مع الفريق.