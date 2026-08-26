يتقدّم قائد النصر كريستيانو رونالدو الفريق الأساسي لمواجهة التعاون(الجمعة) القادم 9:00 مساءً، على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. يهدف رونالدو للمساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والانفراد بصدارة الدوري.



وسيفتقد الفريق النصراوي في مباراة التعاون خدمات الحارس بينتو الذي حصل على البطاقة الحمراء في لقاء الاتفاق الماضي، الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة 2/3.



حرص المدرب آنجي بوستيكوجلو على معالجة السلبيات الفنية التي حدثت في لقاء الاتفاق الماضي، وسيجري مناورة ختامية غدا (الخميس) من أجل اعتماد الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية المناسبة لمواجهة التعاون القادمة، التي يطمح من خلالها لمواصلة فريقه الانتصارات والوصول للنقطة 12 والمحافظة على صدارة الدوري.



انفوجرافيك



المباراة القادمة



الجمعة 2026/8/28



النصر × التعاون



9:00 مساء