وافق نادي الاتحاد على عرض نادي باير ليفركوزن الألماني للتعاقد مع اللاعب الفرنسي موسى ديابي مقابل أكثر من 30 مليون يورو، وبانتظار استكمال الإجراءات النهائية لإتمام الصفقة.



وكشفت مصادر مطلعة، أن ديابي ووكيل أعماله اتفقا على عدم الرحيل خالي الوفاض، بعدما أبلغته إدارة الاتحاد بعدم ممانعتها رحيله دون دفع مستحقاته المتبقية.



وكان اللاعب قد تلقى طلباً بالتنازل عن مستحقاته بعد عرض من باير ليفركوزن الألماني بلغ 30 مليون يورو.



من جانب آخر، أكد مصدر لـ«عكاظ» من داخل البيت الاتحادي أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن عقد اللاعب موسى ديابي الذي طالب بالخروج بعد تلقيه عرض الانتقال لنادي ليفركوزن الألماني، مشيراً إلى أنه إذا كانت رغبة اللاعب هي الخروج وفسخ عقده فهذا قراره ويتحمّل تبعاته دون أي مسؤولية لأنه جاء من طرف واحد، وبالتالي فإن أي التزام حيال هذا القرار سيكون من طرف اللاعب.



وشدّد المصدر على أن إدارة النادي ملتزمة بعقد ديابي في حال استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وإكمال الموسم مع زملائه اللاعبين في الفريق. وشدّد المصدر على أنهم حريصون على حفظ حقوق النادي ولن يتم دفع أي مبالغ للاعب في حال فضّل المغادرة وعدم إكمال العقد المبرم بينه وبين العميد، مشيراً إلى أن اللاعب يطالب برواتب مستقبلية لم يحن موعدها، وهو من يقرر إما البقاء والحصول عليها حسب بنود العقد أو التخلي عنها.