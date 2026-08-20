أثار المركز الإعلامي بنادي النصر ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي، عقب قيامه بتعديل ألوان شعار نادي الهلال في أحد المنشورات الرسمية.



وظهر الشعار الخاص بنادي الهلال، المعروف بلونيه الأزرق والأبيض، باللون الأصفر في المادة المنشورة، مع حجب اللونين الأساسيين للنادي.



وأثار هذا التصرف استياءً واسعاً لدى جماهير نادي الهلال عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي اعتبرته مساساً برموز النادي، فيما وصفه آخرون بأنه يدخل ضمن التنافس الإعلامي بين الناديين.



المرة الأولى



في موسم 2016، خلال مواجهة الهلال والنصر في دوري الأمير فيصل بن فهد، انتقدت جماهير الهلال المركز الإعلامي بنادي النصر بعد إعلان نهاية المباراة بتصميم يظهر شعار الهلال باللونين الأصفر والأزرق، ما اعتبرته الجماهير الهلالية استفزازاً.



تكرار الحادثة



في موسم 2022، كرر مركز إعلام النصر هذا التصرف المرفوض من قبل جماهير الهلال، إذ غير نادي النصر شعار الهلال إلى اللون الأصفر قبيل مباراة الفريقين في روشن السعودي، ونشر الفيديو عبر صفحته الرسمية، ما أثار جدلاً بين جماهير الناديين.



لا تعليق



في موسم 2026، استمر مركز إعلام النصر في استفزاز الجماهير الهلالية، إذ قام بتغيير ألوان شعار الهلال إلى الأصفر في مقطع قصير يعرض توقعات الجماهير لقرعة دور الـ16 من كأس الملك.



مخالفة قانونية



أكد المستشار القانوني خالد المحمادي لـ«عكاظ» أن من حق نادي الهلال تقديم شكوى لوزارة التجارة ولنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأضاف أن كسب الهلال للقضية لن يكون له مردود مادي، بل سيتم إرفاق «لفت نظر» لنادي النصر. وأوضح المحمادي أن المخالفة القانونية تتعلق بالإثارة الإعلامية، واعتبر التصرف «إهانة»، داعياً مجلس إدارة الهلال لإصدار بيان واضح حول هذا التصرف غير اللائق.