تستقبل المدينة المنورة (الأربعاء) القادم الدفعة الرابعة والأخيرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448هـ، ليكتمل وصول عدد المستضافين ضمن البرنامج لهذا العام إلى 1000 معتمر ومعتمرة يمثلون 65 دولة من مختلف أنحاء العالم، ممن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافتهم على نفقته الخاصة، ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.



برنامج متكامل للضيوف



وتضم الدفعة الرابعة والأخيرة 250 معتمراً ومعتمرة يمثلون 21 دولة، هي: باكستان، وبنغلاديش، والهند، وسريلانكا، ونيبال، والمالديف، وكازاخستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأذربيجان، وتركيا، وجورجيا، وروسيا، وبوتان، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفانواتو، وجزر سليمان، وجزر فيجي. وأعدّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامجًا متكاملًا للضيوف خلال وجودهم في المدينة المنورة، يتضمن زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه، وزيارة الروضة الشريفة، ومسجد قباء، وجبل أحد، ومقبرة شهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إلى جانب المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.



تعزيز أواصر التواصل



وعقب انتهاء برنامجهم في المدينة المنورة، يتوجه الضيوف إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض الوحي، وعدد من المعالم الإسلامية والتاريخية.



ويأتي برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في إطار ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بالإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، تجسيدًا لرسالة المملكة في خدمة المسلمين وتعزيز أواصر التواصل معهم، إلى جانب ما يحظى به الحرمان الشريفان وقاصدوهما من رعاية واهتمام. ويتيح البرنامج بما يشتمل عليه من برامج إيمانية وعلمية وثقافية للضيوف التعرف من قرب على الجهود الكبيرة والخدمات النوعية التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وما تبذله من عناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة كتاب المولى عز وجل ونشر قيم الوسطية والاعتدال.