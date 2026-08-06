كشف تقرير صحفي عن تحرك نادي برشلونة لمحاولة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي رودري، بعد تعثر مفاوضاته مع ريال مدريد.



مكالمة فليك تغير المعادلة



وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فقد أجرى مدرب برشلونة هانز فليك مكالمة هاتفية مع رودري، عرض خلالها بنفسه مشروعه الرياضي، في محاولة لإقناعه بمنح الأولوية للانتقال إلى برشلونة، وقد غيرت هذه المكالمة المشهد بالكامل، وأظهرت مدى الاهتمام الحقيقي الذي يبديه برشلونة تجاه الدولي الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن تواصل فليك، إلى جانب بطء ريال مدريد في اتخاذ الخطوات النهائية لحسم الصفقة، أدى إلى تغير كبير في الوضع. ففي الوقت الحالي، لا يستبعد رودري إمكانية الانتقال إلى برشلونة، بعدما كان قريباً للغاية من ريال مدريد، قبل أن يدخل النادي الكتالوني بقوة خلال الساعات الأخيرة ويعيد التوازن إلى المنافسة.

برشلونة يتحرك بحذر

وتابع التقرير أن برشلونة يتعامل في مفاوضاته مع رودري بقدر من الحذر، إذ يرى فيه خياراً جذاباً ومهماً في سوق الانتقالات، دون أن يغامر أو يبالغ في السعي وراء الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المدير الرياضي لبرشلونة على تواصل مستمر مع المقربين من رودري، كما تواصل أيضاً مع أحد كبار مسؤولي مانشستر سيتي للاستفسار مبدئياً عن وضعه، وهو اهتمام ازداد تدريجياً حتى وصل إلى المرحلة الحالية، حيث أصبح اللاعب يفكر في خياراته.

كما لم تقتصر محاولات إقناع رودري على إدارة النادي فقط، بل شارك فيها أيضاً عدد من لاعبي برشلونة، وعلى رأسهم لامين يامال، الذي استغل الأشهر الماضية للحديث معه خلال تجمعات المنتخب الإسباني.

ويرى برشلونة أن المنافسة لا تزال مفتوحة، رغم تأكيده أن الأولوية الأولى تبقى التعاقد مع مهاجم، لكن النادي الكتالوني لا يريد أيضاً تفويت فرصة في السوق مثل رودري، الفائز الحالي بالكرة الذهبية، والذي يُعتبر أفضل لاعب ارتكاز دفاعي في العالم، ولم يتبقَّ في عقده سوى عام واحد بعد تتويجه بكأس العالم.

ترقب قرار رودري

ويقدّر مسؤولو برشلونة قرار رودري بإيقاف محادثاته مع ريال مدريد مؤقتاً أثناء دراسة جميع الخيارات، لكنهم يدركون أيضاً أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلاً.

أفضل لاعب في المونديال

يُذكر أن رودري تُوج الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعد مساهمته المؤثرة في تتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على الأرجنتين 1-0 في المباراة النهائية.