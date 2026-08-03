خسر فريق ليفربول أمام نظيره ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب «سولجر فيلد» بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2026-2027.

الهزيمة الأولى في عهد إيراولا

وتعد الهزيمة أمام ليدز الأولى للريدز تحت قيادة المدرب الجديد أندوني إيراولا، الذي تولى المهمة خلفاً للهولندي آرني سلوت، بعدما حقق انطلاقة جيدة بالفوز في أول مباراتين وديتين قبل انطلاق الموسم أمام سندرلاند وريكسهام.

أهداف المباراة

سيطر ليفربول على مجريات الشوط الأول، وتقدم بهدفين عن طريق لوك تشامبرز وفلوريان فيرتز في الدقيقتين 7 و40.

لكن ليدز قلب الطاولة على ليفربول في الشوط الثاني، بتسجيل أربعة أهداف حملت توقيع بريندن آرونسون، ودومينيك كالفيرت لوين (هدفين)، وشون لونغستاف، في الدقائق 60 و70 و73 و85.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ»، بمواجهة نيوكاسل يونايتد 23 أغسطس الجاري.