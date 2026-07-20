في واحدة من أندر الوقائع بتاريخ كأس العالم، لم تشهد المباريات النهائية للبطولة سوى 6 حالات طرد فقط، حتى نهائي نسخة 2026، ما يعكس الانضباط الكبير الذي يميز المباراة الأهم في عالم كرة القدم رغم الضغوط والتنافس الشديد.



وكان نهائي مونديال 1990 الأكثر إثارة من ناحية البطاقات الحمراء، بعدما شهد طرد لاعبين من منتخب الأرجنتين، فيما توزعت بقية الحالات على نهائيات 1998 و2006 و2010 و2026، ليبقى الطرد في نهائي كأس العالم حدثاً نادراً في تاريخ البطولة.



وجاءت حالات الطرد في نهائيات كأس العالم على النحو التالي؛



* 1990: بيدرو مونزون (الأرجنتين)



* 1990: غوستافو ديزوتي (الأرجنتين)



* 1998: مارسيل ديسايي (فرنسا)



* 2006: زين الدين زيدان (فرنسا)



* 2010: جون هايتينغا (هولندا)



* 2026: إنزو فرنانديز (الأرجنتين)