أعلن المرشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم داود بن محمد المقرن قائمته الانتخابية التي ستخوض انتخابات الاتحاد للدورة 2026–2030، مؤكداً أن أعضاءها يمثلون نخبة من الكفاءات الوطنية ذات الخبرات الرياضية والإدارية والقانونية.



وجاء إعلان القائمة بعد ثلاثة أيام من كشفه عزمه الترشح، وقال عبر حسابه في منصة «X»: «بسم الله نبدأ.. وبه نستعين»، مشيراً إلى أن قائمته تضم شخصيات تمتلك خبرات متراكمة في مختلف جوانب كرة القدم، معرباً عن ثقته في قدرتها على الإسهام في مواصلة تطوير الكرة السعودية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والجماهير الرياضية.



وضمت قائمة داود المقرن المرشحة لعضوية مجلس الإدارة؛



* داود بن محمد المقرن (مرشح الرئاسة).



* صالح بن عبدالوهاب أبو نخاع.



* عبدالله بن محمد القحطاني.



* فهد بن محمد القحيز.



* عائشة بنت أحمد الغامدي.



* صاطي بن فيحان العتيبي.



* حربي بن سعيد الزهراني.



* فهد بن محمد اللهيب.



وأكد المقرن أن أعضاء قائمته يجمعون بين الخبرة الميدانية والإدارية، وأن طموحهم يتمثل في مواصلة الارتقاء بكرة القدم السعودية، مستلهماً شعار: «طموحنا عنان السماء»، بما يواكب النهضة الرياضية التي تشهدها المملكة.