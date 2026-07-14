علمت مصادر «عكاظ» أن نادي الرياض أنهى اتفاقه رسمياً مع النادي الأهلي المصري للتعاقد مع الدولي المصري محمود حسن (تريزيغيه)، بعد استكمال جميع الاتفاقات بين الأطراف وتوقيع العقود، ليصبح اللاعب أحدث صفقات الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد.



ووقّع تريزيغيه عقداً يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، على أن يلتحق بمعسكر الفريق عقب انتهاء إجازته التي حصل عليها بعد مشاركته في كأس العالم.



وأكدت المصادر أن الصفقة جاءت بعد جهود كبيرة بذلها رئيس مجلس إدارة نادي الرياض بندر المقيل، الذي قاد المفاوضات بنفسه، ونجح في إقناع اللاعب بمشروع النادي الرياضي ورؤيته المستقبلية، والطموحات التي تعمل الإدارة على تحقيقها خلال المرحلة القادمة، وهو ما كان له الدور الأبرز في حسم موافقة اللاعب واختياره تمثيل نادي الرياض.



وتُعد صفقة تريزيغيه واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن السعودي، نظراً لما يمتلكه اللاعب من قيمة فنية كبيرة وخبرات دولية واسعة اكتسبها من مسيرته مع منتخب مصر واحترافه في عدد من الدوريات الأوروبية، إلى جانب قيمته السوقية المرتفعة، ما يجعلها من الصفقات اللافتة خلال سوق الانتقالات الحالي.



وتواصل إدارة نادي الرياض العمل على تدعيم صفوف الفريق بعناصر نوعية، في إطار مشروعها الرامي إلى بناء فريق قادر على المنافسة وتقديم موسم استثنائي يواكب تطلعات جماهيره.