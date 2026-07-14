واصل ميكيل أويارزابال تألقه اللافت في كأس العالم 2026، بعدما هز شباك فرنسا في دور نصف النهائي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني في البطولة.



ورفع مهاجم «لاروخا» رصيده إلى خمسة أهداف في النسخة الحالية، ليصبح الهداف التاريخي لإسبانيا في نسخة واحدة من كأس العالم، معادلًا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورتين ديفيد فيا (2010) وإيميليو بوتراجينيو (1986).



ولم تتوقف إنجازات أويارزابال عند هذا الحد، إذ وصل إلى 6 مساهمات تهديفية (5 أهداف وتمريره حاسمة)، ليعادل الرقم القياسي لأكثر لاعب إسباني مساهمةً بالأهداف في نسخة واحدة من المونديال، وهو الرقم الذي حققه ديفيد فيا في مونديال 2010، وتيلمو باسورا في نسخة 1950.



ويواصل أويارزابال تقديم بطولة استثنائية، ليقود الحلم الإسباني نحو استعادة لقب كأس العالم، مؤكدًا نفسه أحد أبرز نجوم مونديال 2026.