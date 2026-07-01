أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، تعاقده رسمياً مع المهاجم المغربي إسماعيل الصيباري قادماً من نادي آيندهوفن الهولندي.



وأوضح النادي، في بيان على حساباته الرسمية، أن المهاجم المغربي البالغ من العمر 26 عاماً سيكون أحد عناصر فريق كرة القدم في بايرن ميونيخ حتى عام 2031.. مشيراً إلى أن الصيباري يعد إضافة كبيرة لصفوف النادي بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 وتسجيله لثلاثة أهداف في المونديال في شباك البرازيل وأسكتلندا وهايتي في مرحلة المجموعات، ودوره المؤثر في وصول منتخب بلاده لدور الـ 16.



وذكرت تقارير صحفية أن قيمة صفقة انتقال اللاعب بلغت 50 مليون يورو (نحو 57 مليون دولار).



وسينضم الصيباري لتحضيرات بايرن ميونيخ في الأسبوع الأخير من يوليو تمهيداً للمشاركة معه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ويستهل بايرن ميونيخ (حامل لقب الدوري الألماني) مبارياته في الموسم الجديد أمام شتوتغارت في الثاني والعشرين من أغسطس القادم.



ويعد الصيباري ثالث لاعب مغربي ينضم للنادي الألماني في السنوات العشر الأخيرة بعد مواطنيه المهدي بن عطية الذي لعب للنادي موسمي 2015 و 2016، ونصير مزراوي الذي انضم للنادي في صيف عام 2022 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي في صفقة مجانية، وقضى معه موسمين، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.