ودّع المنتخب الهولندي منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ32 عقب خسارته أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح، إلا أن خروجه لم يمنع من تدوين مجموعة من الأرقام القياسية التي عززت مكانته بين أبرز المنتخبات في تاريخ البطولة.



وحافظ المنتخب الهولندي على سلسلة تاريخية بلغت 16 مباراة متتالية دون هزيمة في نهائيات كأس العالم، وهي السلسلة التي بدأت منذ نهائي نسخة 2010، بعدما حقق خلالها 10 انتصارات و6 تعادلات دون أن يتعرض لأي خسارة في الوقتين الأصلي أو الإضافي، قبل أن تنتهي رحلته في نسخة 2026 بركلات الترجيح أمام المغرب.



وبات منتخب هولندا صاحب أطول سلسلة مباريات دون خسارة لمنتخب لم يسبق له التتويج بلقب كأس العالم، في إنجاز يعكس استقراره الفني وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات على مدار عدة نسخ متتالية.



كما سجل المنتخب البرتقالي رقماً استثنائياً آخر، بعدما خرج من البطولة عبر ركلات الترجيح للمرة الثالثة توالياً، عقب نسخ 2014 و2022 و2026، في سابقة نادرة بتاريخ مشاركاته المونديالية.



وأصبح المنتخب الهولندي أيضاً أول منتخب في تاريخ كأس العالم يودع البطولة ثلاث مرات متتالية دون أن يتلقى خسارة رسمية، بعدما انتهت مشاركاته في النسخ الثلاث عبر ركلات الترجيح، التي تُسجل إحصائياً تعادلاً بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي.



وتؤكد هذه الأرقام خصوصية التجربة الهولندية في كأس العالم، إذ انفرد المنتخب البرتقالي بكونه أكثر منتخب يغادر البطولة دون هزيمة، متقدماً على منتخبات البرازيل وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، التي خرج كل منها مرتين فقط من المونديال دون خسارة.



ورغم انتهاء المشوار عند الدور 32، فإن المنتخب الهولندي ترك بصمة رقمية لافتة في مونديال 2026، مؤكداً حضوره الدائم بين كبار المنتخبات العالمية، حتى وإن ظل لقب كأس العالم بعيداً عن خزائنه حتى الآن.