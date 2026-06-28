رغم خسارة منتخب الأردن من أمام الأرجنتين، خطف موسى التعمري الأضواء بعدما وقّع على هدف تاريخي سيظل محفوراً في سجلات كأس العالم.



وجاء هدف التعمري بعد 14 تمريرة متتالية بين لاعبي المنتخب الأردني، ليصبح أطول تسلسل تمريرات يتحول إلى هدف في شباك الأرجنتين بكأس العالم منذ عام 1966، في لقطة عكست جودة الأداء الجماعي لـ«النشامى» أمام حامل اللقب.



ولم يكن هدف التعمري مجرد تقليص للفارق، بل حمل قيمة تاريخية، بعدما كسر رقماً صمد لعقود أمام أحد أقوى منتخبات العالم، مؤكداً أن المنتخب الأردني ترك بصمته في مشاركته الأولى بالمونديال، رغم خروجه من دور المجموعات.