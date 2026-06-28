واصل لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا تقديم مستوياته المميزة في كأس العالم 2026، بعدما حقق رقماً تاريخيّاً غير مسبوق بقميص منتخب البرتغال، خلال مواجهة دور المجموعات.



وأصبح فيتينيا أول لاعب برتغالي في تاريخ كأس العالم يحقق دقة تمرير بنسبة 100% في مباراة، مع تنفيذ 20 تمريرة على الأقل، بعدما أكمل 54 تمريرة صحيحة من أصل 54 دون أي خطأ.



ويعكس هذا الرقم جودة الأداء الذي قدمه لاعب الوسط، ودوره الكبير في السيطرة على إيقاع اللعب والمحافظة على الاستحواذ، ليؤكد قيمته أحد أبرز نجوم المنتخب البرتغالي في البطولة.



ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الأرقام اللافتة التي شهدتها النسخة الحالية من كأس العالم، في ظل المستويات الفنية المميزة التي يقدمها نجوم المنتخبات الكبرى.