بعيداً عن الأحداث السياسية التي تشغل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، شهد استاد ميامي في ولاية فلوريدا حضوراً سياسياً وأمنياً رفيع المستوى خلال مباراة كولومبيا والبرتغال ضمن دور المجموعات من كأس العالم 2026، التي انتهت بالتعادل السلبي، وأُقيمت على ملعب هارد روك في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك لمتابعة الأسطورة كريستيانو رونالدو من المنصة الرئيسة، في إشارة إلى إعجابه الشديد باللاعب.



وأظهرت الصورة التي بثّتها وكالة «EPA» للأنباء، من اليسار إلى اليمين، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل، وهم يتابعون أحداث اللقاء من المدرجات.



ويعكس هذا الحضور أهمية البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع المكسيك وكندا، للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً، في ظل المتابعة الرسمية لملف التنظيم والجوانب الأمنية والتنسيق الدبلوماسي المصاحب لهذا الحدث العالمي.