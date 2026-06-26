حسم المنتخبان الياباني والسويدي تأهلهما إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما تعادلا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح المنتخب الياباني التسجيل عبر دايزين مايدا في الدقيقة 56، فيما أدرك أنتوني إيلانغا التعادل للمنتخب السويدي في الدقيقة 62، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقين نقاط اللقاء.



ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى خمس نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف المنتخب الهولندي المتصدر برصيد سبع نقاط ويحجز بطاقة التأهل المباشرة إلى دور الـ 32.



وسيلتقي منتخب اليابان في الدور القادم نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الثالثة الاثنين القادم على ملعب هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، في ثاني مواجهة بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم، بعد لقائهما في نسخة 2006 بألمانيا التي انتهت بفوز البرازيل 4-1.



في المقابل، أنهى المنتخب السويدي دور المجموعات في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ليضمن العبور إلى دور الـ 32 ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة بعدما تذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.