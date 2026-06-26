اختتم المنتخب السعودي أمس (الخميس)، تحضيراته في مدينة هيوستن بولاية تكساس، استعدادًا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر صباح غد (السبت)، على ملعب هيوستن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم FIFA 2026™️.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي هيوستن دينامو، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، ثم أجرى اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.



على صعيد متصل، واصل اللاعب عبدالرحمن الصانبي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.



يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026 FIFA™️، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.