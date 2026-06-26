صدمت الجماهير السعودية الراغبة في مؤازرة منتخبنا الوطني أمام نظيره الرأس الأخضر ضمن ختام دور المجموعات لحساب كأس العالم، حيث ارتفعت أسعار التذاكر بشكل كبير قبل ساعات من المواجهة الحاسمة في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، مع زيادة الإقبال على اللقاء الذي سيحدد هوية أحد المتأهلين إلى دور الـ32.



وتشير بيانات منصات إعادة البيع إلى أن أسعار التذاكر شهدت قفزة كبيرة مقارنة ببداية البطولة، وطرح موقع Viagogo، المتخصص في إعادة بيع تذاكر الفعاليات العالمية، نحو 94 تذكرة للمباراة، تبدأ أسعارها من 511 دولارًا (نحو 1900 ريال) وتصل إلى 3040 دولارًا (قرابة 11400 ألف ريال) بحسب فئة المقعد وموقعه داخل الملعب، كما توضح منصات بيع أخرى أن أسعار إعادة البيع تواصل الارتفاع مع اقتراب موعد اللقاء.



وتقام المباراة على ملعب NRG Stadium في مدينة هيوستن الأمريكية، الذي يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج، ويخوض الأخضر المباراة وهو يمتلك نقطة واحدة بعد التعادل مع الأوروغواي والخسارة أمام إسبانيا، ويحتاج إلى الفوز لضمان التأهل رسميًا إلى الدور الثاني، بينما يدخل منتخب الرأس الأخضر المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه اللافتة في أول مشاركة له بتاريخ كأس العالم، وهو ما أسهم في زيادة الطلب على التذاكر وارتفاع أسعارها بصورة ملحوظة.