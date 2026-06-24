أثبت حراس مرمى المنتخبات المشاركة في مونديال كأس العالم 2026 جدارتهم وتفوق إمكاناتهم الفنية العالية لحماية المرمى من ولوج أهداف الخصوم.



وتحول 10 حراس إلى نجوم وأبطال في المسرح المونديالي، بعد أن لعبوا أدواراً حاسمة في نتائج منتخباتهم خلال الجولتين الأوليين من البطولة، ليؤكدوا مجدداً أن الطريق نحو اللقب العالمي لا يمر فقط عبر المهاجمين، بل يبدأ أيضاً من بين الخشبات الثلاث.



يأتي في صدارة الحراس المميزين الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز متصدراً قائمة أفضل حراس البطولة حتى الآن، بعدما حافظ على نظافة شباكه في مباراتي الأرجنتين أمام الجزائر والنمسا.



وجاء مفاجأة الترتيب من الرأس الأخضر، إذ احتل الحارس فوزينيا المركز الثاني بعد أداء استثنائي أمام إسبانيا، بعد أن لعب دور البطولة في خروج منتخب بلاده بنقطة ثمينة أمام أحد أبرز المرشحين للقب.



وحل البلجيكي تيبو كورتوا ثالثاً بفضل تدخلاته الحاسمة التي أنقذت بلاده من الهزيمة، يليه الألماني المخضرم مانويل نوير الذي عاد بقوة إلى الساحة الدولية وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية.



وضمت القائمة أيضاً الإنجليزي جوردان بيكفورد في المركز الخامس، والمغربي ياسين بونو سادساً بعد استمرار تألقه مع «أسود الأطلس»، إلى جانب البرازيلي أليسون بيكر والهولندي بارت فيربروغن والسنغالي إدوارد ميندي.



أما المركز العاشر، فكان من نصيب حارس كوراساو إيلوي روم الذي خطف الأنظار بتصدياته المذهلة أمام الإكوادور، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.