في الوقت الذي يستعد حازم اللحياني لتسلم رئاسة نادي الوحدة، واعتماد إدارته من قبل وزارة الرياضة لقيادة النادي لمدة أربع سنوات قادمة، بدأ اللحياني في مشاورات جادة وبناءة مع أصحاب شركات ورجال أعمال؛ لجلبهم رعاةً من أجل توفير سيولة مالية للنادي.



كما يجري اللحياني مشاورات مع أعضاء مجلس إدارته من أجل توزيع مهمات العمل الإداري على الأعضاء كافة مع بداية انطلاقة مرحلة العمل. وشرع اللحياني في مشاورات بشأن انتقاء الأجهزة الفنية والإدارية للألعاب كافة من خلال اختيار كوادر تمتلك الخبرة والطموح في تحقيق نتائج تتناسب مع أهداف الإدارة التي تسعى للنهوض بألعاب النادي كافة.



من جهة أخرى هناك حراك في المدرج الوحداوي لتوحيد العمل تحت قيادة رئيس الرابطة عاطي الموركي، إذ أكد لـ«عكاظ» عبدالرزاق محبوب مسؤول مدرج نادي الوحدة عودة طاقم المدرج لمهمات عمله بعد انقطاعه لسنوات عدة احتجاجاً على سوء نتائج الفريق في السنوات الماضية.



وقال: «إن المدرج سيعود تحت قيادة رئيس الرابطة عاطي الموركي وسنوفر الأعلام والشعارات الوحداوية للجماهير كافة قبل المباراة، والانتظام إلى الرابطة في التشجيع المعنوي للاعبين منذ انطلاقة الدوري».



وأضاف أنهم متفائلون بإدارة حازم اللحياني في تحسين مستوى الفريق وجلب لاعبين مميزين يخدمون النادي سنواتٍ قادمة، مثل موسى مدخلي الذي جلبه اللحياني أثناء فترة رئاسته الأولى، وكان مدخلي هدافا، وخدم الفريق أكثر من 7 سنوات، ونحن نريد بناء فريق قوي، ولا نستعجل الصعود لدوري روشن بفريق عادي.



من جانبه رحب نائب رئيس رابطة مشجعي الوحدة فيصل الحازمي بعودة طاقم مدرج الوحدة إلى مهماته ومساندة الرابطة في دورها المعنوي خلف اللاعبين أثناء المباريات الرسمية، وهذا الأمر يعتبر إضافة ثمينة لعمل الرابطة والوقوف خلف اللاعبين والإدارة الجديدة في تأدية دورها المناط بها لخدمة النادي في الألعاب كافة.



وختم الحازمي حديثه بالقول إن حازم اللحياني ليس غريباً على النادي، فهو ملم بكل ظروفة ومتطلبات المرحلة القادمة، التي تتطلب وقفة صادقة وعملاً مهنياً يتمثّل في جلب لاعبين محليين يخدمون الفريق سنوات عدة، فالبناء لدينا أهم من الصعود بفريق ضعيف فنيّاً قد يعيدنا مرة أخرى في نهاية الموسم.