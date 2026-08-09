خلف أضواء المدن وصخب الحياة الليلية، قد تتحول تفاصيل صغيرة في أجزاء من الثانية إلى مآسٍ إنسانية لا تمحى. هذا ما حدث تماماً في ولاية إنديانا الأمريكية، حيث أثارت قضية هزت الرأي العام أعادت إلى الواجهة نقاشات شائكة حول قسوة الأحكام القضائية، لا سيما عندما تتقاطع صراعات العصابات الدموية مع مصير قاصرين لم تتكشف ملامح حياتهم بعد.

في الثاني من فبراير عام 2025، تحول محيط ملهى «سوني رايز» في مدينة أندرسون بولاية إنديانا إلى مسرح لجريمة دموية. بحسب تحقيقات الادعاء، خطط أفراد مرتبطون بعصابة «ميكي كوبرا نيشن» لتصفية حساباتهم مع شاهد على صلة بتحقيق سابق في جريمة قتل، مستخدمين تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل «سناب شات» و«إنستغرام» للتنسيق بدقة.

لكن الرصاص الذي أُطلق لتنفيذ تلك التصفية لم يصب الهدف المنشود؛ بل استقر في صدر الشابة دايلا سواين (26 عاماً)، التي وجدت نفسها محض صدفة في مرمى النيران لتفارق الحياة داخل المستشفى، دافعةً حياتها ثمناً باهظاً لصراع لا ناقة لها فيه ولا جمل.

اعتمُد المحققون بشكل أساسي على تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، والتي وثقت تحركات الجناة المشبوهة، ولحظة إصابة دايلا وسقوطها على الأرض محاولةً النجاة، فضلاً عن هروب الشخص المستهدف بمركبة اصطدمت بطريق الخطأ بساقي الضحية بعد سقوطها.

وأمام هول الجريمة وارتباطها بتنظيم إجرامي، أصدر القاضي ديفيد هابي في محكمة الدائرة أحكاماً صادمة تجاوز مجموعها 315 عاماً؛ حيث تلقى راشون صامويلز (19 عاماً) أطول عقوبة بالسجن لمدة 125 عاماً موزعة بالتساوي بين جريمة القتل وتهمة التنظيم الإجرامي، وصدر بحق كايري كريفر (19 عاماً) حكم بالسجن 90 عاماً. أما الحكم الأكثر إثارة للجدل، فكان من نصيب المراهق «لاري» الذي لم يتجاوز 14 عاماً وقت الجريمة، إذ قضت المحكمة بسجنه 100 عام موزعة بين 50 عاماً بتهمة القتل ومثلها بموجب قانون تعزيز التنظيم الإجرامي، بعد إدانته بالقتل والشروع فيه والتآمر.

وأشعلت هذه الأحكام موجة عارمة من النقاشات والجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي. وبينما رأى قطاع من المراقبين أن شناعة الجريمة وارتباطها بشبكات الجريمة المنظمة تبرر هذه الأحكام الصارمة لتحقيق الردع العام، تساءل آخرون بمرارة عن مدى تناسب فرض عقوبات تمتد لقرون مع متهمين قاصرين، لتبقى القضية جرحاً ينزف وتساؤلات معلقة حول حدود العدالة.