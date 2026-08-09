شهدت منصة ChatGPT تحديثاً جديداً من شركة OpenAI وسّع مزايا الحسابات المجانية، عبر إتاحة الوصول إلى نموذج GPT-5، مع توفير مجموعة من الأدوات التي كانت تقتصر سابقاً على فئات محددة، في إطار تعزيز تجربة الاستخدام وإتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي لشريحة أكبر من المستخدمين.

ويتيح التحديث الاستفادة من البحث في الويب، وتحليل البيانات، ورفع الملفات والصور، وإنشاء الصور، إلى جانب استخدام نماذج GPT المتاحة، مع تخصيص مساحة تخزين للمكتبة تبلغ 500 ميغابايت. وأوضحت الشركة، أن بعض هذه الأدوات تخضع لحدود استخدام مستقلة لضمان استقرار الخدمة.

وأكدت OpenAI، أن مستخدمي الخطة المجانية يمكنهم استخدام GPT-5 ضمن سقف استخدام محدد، وعند بلوغ الحد الأقصى ينتقل النظام تلقائياً إلى نموذج أصغر وأكثر سرعة حتى إعادة ضبط الحصة، فيما تستمر الخطط المدفوعة في تقديم حدود استخدام أعلى ومزايا إضافية.

ويأتي التحديث ضمن إستراتيجية الشركة لتوسيع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الإبقاء على مزايا حصرية لمشتركي الخطط المدفوعة.