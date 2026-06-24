أشاد مدرب منتخب هايتي «سيباستيان مينييه»، بالمنتخب المغربي، مرجحا وصوله إلى مراحل متقدمة في البطولة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وقال مينييه: «المغرب سيصل إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة»، مشيدا في هذا الصدد بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم المغربية.



وأضاف أن مواجهة منتخب منظم وذي مستوى عال مثل المغرب ستكون صعبة، كما أثنى على عدد من لاعبي المنتخب المغربي، بينهم ياسين بونو وأشرف حكيمي وإبراهيم دياز وعز الدين أوناحي وأيوب بوعدي، مشيرا إلى أنهم يمثلون إضافة قوية للفريق.



واختتم مدرب هايتي تصريحاته قائلا: «المنتخب المغربي لا يزال مرشحا بقوة لاعتلاء المشهدين القاري والعالمي».