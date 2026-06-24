أخطاء حراس المرمى في كأس العالم هي اللحظات الأكثر حساسية في كرة القدم، حيث شهدت منافسات كأس العالم 2026 العديد من الأخطاء والتقلبات في أداء حراس المرمى، وتتسبب الهفوات الفردية مثل سوء التقدير أو التمرير الخاطئ في تغيير مجرى المباريات والإقصاء من البطولة.



وتظل هذه الأخطاء محفورة في أذهان الجماهير نظراً لصعوبة تعويضها مقارنة بأخطاء المهاجمين، لا سيماً أن في هذا المونديال وجود كرة تريوندا الرسمية للبطولة، مما أثار جدلاً حول تأثير تصميم الكرة وتقنية الملاعب المغلقة على سرعة وحركة الكرة.



ونقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية قول محللين ومتخصصين في تدريب الحراس إن كرة «تريوندا» التي تنتجها شركة «أديداس» تتصرف أحياناً بطريقة غير متوقعة، إذ تصل إلى الحراس بسرعة أكبر مما يتوقعون، ما يجعل التعامل معها أكثر صعوبة، خصوصاً في ظل اختلاف الظروف المناخية والارتفاعات بين المدن المستضيفة.



وسجلت مباريات دور المجموعات هفوات أسفرت عن أهداف حاسمة، مثل التصدي غير الدقيق للحارس الكوري الجنوبي «كيم سيونج جيو» والذي كلف فريقه خسارة أمام المكسيك، وكذلك الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد الذي واجه صعوبة كبيرة في إبعاد كرة صاروخية من اللاعب الكرواتي مارتن باتورينا في دور المجموعات، والتي دخلت الشباك رغم لمس أطراف أصابعه لها.



وسُجل حتى الآن أكثر من 12 هدفا من خارج منطقة الجزاء باستخدام الكرة الرسمية للبطولة، إضافةً إلى عدد من الأهداف السهلة التي جاءت بعد إخفاق الحراس في الإمساك بتسديدات متحركة ومنحنية.