اطلع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تقنية حديثة مخصصة لتطوير أداء حراس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك من خلال متابعته لتحضيرات «الأخضر» في نهائيات كأس العالم 2026.



وجاء اطلاعه على التقنية الجديدة في إطار متابعته المباشرة لمعسكر المنتخب الوطني، وحرصه على الوقوف على أحدث الوسائل الفنية والتقنية المساندة لعمل الجهاز الفني، بما يسهم في رفع جاهزية حراس المرمى وتعزيز استعداداتهم للمنافسات العالمية.



وتُستخدم التقنية ضمن البرامج الفنية الخاصة بإعداد حراس مرمى المنتخب السعودي، إذ تهدف إلى تطوير الجوانب المرتبطة بسرعة رد الفعل، والتمركز، وقراءة اللعب، واتخاذ القرار في المواقف التنافسية، بما يواكب متطلبات الأداء في البطولات الكبرى.



ويواصل وزير الرياضة حضوره الداعم ومتابعته الميدانية لبعثة المنتخب السعودي خلال مشاركتها في المونديال، في مشهد يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به «الأخضر» من القيادة الرياضية، وحرصها على تهيئة جميع الظروف الفنية والإدارية التي تعزز من جاهزية المنتخب في هذا المحفل العالمي.



وتأتي هذه المتابعة امتدادًا لجهود وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم في تسخير أحدث الأدوات والتقنيات المساندة للمنتخب الوطني، بما يرفع من كفاءة التحضير، ويدعم حضور «الأخضر» بالصورة التي تواكب تطلعات الجماهير السعودية في كأس العالم 2026.