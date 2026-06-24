دخل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام تاريخ منتخب إنجلترا من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أصغر لاعب يصل إلى 50 مباراة دولية بقميص «الأسود الثلاثة»، بعمر 22 عاماً فقط.



ويواصل بيلينغهام مسيرته الاستثنائية مع المنتخب الإنجليزي منذ ظهوره الأول، إذ فرض نفسه ركيزة أساسية في التشكيلة رغم صغر سنه، ونجح في الوصول إلى هذا الرقم التاريخي خلال فترة زمنية قصيرة.



ويعكس هذا الإنجاز المكانة الكبيرة التي يحظى بها لاعب الوسط الشاب، الذي يُعد أحد أبرز نجوم الكرة العالمية وواحداً من أهم عناصر المنتخب الإنجليزي في الحاضر والمستقبل.