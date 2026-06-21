حصد منتخب كوراساو أول نقطة في تاريخه بكأس العالم لكرة القدم، بعدما فرض التعادل السلبي على نظيره الإكوادوري في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال 2026.



وجاءت المباراة متكافئة في معظم فتراتها، حيث سعى المنتخب الإكوادوري إلى فرض سيطرته والاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص الهجومية، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من منتخب كوراساو وتألق لافت من حارس مرماه إيلوي روم، الذي لعب دورا حاسما في الحفاظ على نظافة شباكه.



وبهذه النتيجة، رفع منتخب كوراساو رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الرابع، فيما رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى نقطة واحدة أيضا في المركز الثالث.



ويتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط بعد ضمان تأهله إلى الدور التالي، بينما يحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، لتبقى المنافسة مفتوحة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية قبل الجولة الثالثة والأخيرة.