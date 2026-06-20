أكد لـ«عكاظ» النجم الدولي السابق الكابتن سعيد العويران أنه دائماً حاضر في كأس العالم رغم عدم تلقيه دعوة من «الفيفا» لحضور مباريات مونديال 2026 من خلال الهدف التاريخي الذي سجله في مرمى منتخب بلجيكا وأسهم في التأهل لدور ثمن النهائي بكأس العالم 1994، وبدعم قيادتنا الرشيدة والمسؤولين على الرياضة وبمساندة الإعلام السعودي، والجماهير الرياضية.



وأشار العويران إلى أن مواجهة المنتخب السعودي أمام إسبانيا لن تكون سهلة، في ظل العناصر التي يمتلكها المنتخب الإسباني، ويعتبر من المنتخبات القوية والمرشحة للمنافسة على تحقيق كأس العالم 2026، متمنياً من مدرب المنتخب السعودي دونيس اللعب بأسلوب فني متوازن، والاعتماد على الهجمات المرتدة، من أجل الوصول لمرمى منتخب إسبانيا، وتحقيق نتيجة تساهم في مواصلة الأخضر مشواره في المونديال الحالي.



وطالب العويران بالوقوف مع لاعبي المنتخب السعودي، وعدم تركيز النقد فقط على قائد الأخضر سالم الدوسري، الذي لم يظهر بمستواه الفني وليس وحده بل معه لاعبون آخرون لم يكونوا حاضرين بالشكل الفني في مواجهة منتخب الأوروغواي، باستثناء الحارس محمد العويس، والمدافع عبدالإله العمري، اللذين كانا في قمة مستواهما الفني.



ووجه رسالة للاعبي الأخضر قائلاً: «لا بد من نسيان مباراة الأوروغواي الماضية، خصوصاً المستوى الفني السيئ في الشوط الثاني، والسعي لتقديم مستوى فني أفضل أمام منتخب إسبانيا، وتبقى ثقتنا كبيرة في نجوم الأخضر بتشريف الكرة السعودية في كأس العالم الحالية».



واختتم العويران حديثه بقوله: «المنتخب السعودي مطالب بالظهور المشرف في مونديال 2026، والهدف الأهم والقادم كأس أمم آسيا 2027 في السعودية، التي نطمح من خلالها إلى تحقيق المنتخب السعودي اللقب الآسيوي، بمشيئة الله».



ترتيب المجموعة الثامنة



1) الأوروغواي



2) السعودية



3) إسبانيا



4) الرأس الأخضر