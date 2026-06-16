مصادر لـ«عكاظ»: لا مفاوضات بين الاتحاد وجيسوس

كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» موقف مدرب النصر السابق جورجي جيسوس من إمكانية تولي قيادة الاتحاد في الموسم القادم، بعد تداول أنباء عن وجود اسمه ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لخلافة مواطنه البرتغالي سيرجيو كونسيساو في تدريب «العميد».

لا مفاوضات بين الاتحاد وجيسوس

وقالت المصادر إنه لم تحدث أي مفاوضات رسمية بين إدارة الاتحاد وجيسوس حتى هذه الساعة، مؤكدة أن عودة المدرب البرتغالي للتدريب في الدوري السعوديفي الموسم القادم مستبعدة بنسبة 99.9%.



جيسوس «صائد البطولات»

يُذكر أن جيسوس درب الهلال في موسم 2018-2019، وقاد الفريق لتحقيق كأس السوبر السعودي، قبل أن يغادر رغم تصدره الدوري، ثم عاد لاحقاً إلى «الزعيم» وقاد الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية في موسم 2023-2024، إلى جانب سلسلة قياسية من الانتصارات المتتالية دون هزيمة.

ودرب جيسوس النصر في موسم 2025-2026 وقاده للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب طويل بحصد لقب دوري روشن السعودي.

