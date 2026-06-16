عبر عبدالإله العمري مدافع المنتخب السعودي عن سعادته بتسجيله أول أهدافه مع "الأخضر" في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد التعادل المثير 1-1 أمام أوروجواي في الجولة الأولى.



وكتب العمري عبر حسابه على منصة «إكس»: «الحمد لله، سعيد بتسجيل أول أهدافي مع المنتخب في كأس العالم. كنا نطمح لتحقيق الثلاث نقاط، لكن سنواصل العمل والقتال في المباريات القادمة».



وأضاف مدافع النصر: «نشكر جماهيرنا على دعمهم المستمر، والقادم أجمل بإذن الله »، مؤكداً عزيمة اللاعبين على تعويض النقطتين الضائعتين في الجولتين المقبلتين من المجموعة الثامنة.



هدف العمري منح السعودية نقطة ثمينة أمام أوروجواي، وأعاد الأمل للجماهير في مواصلة المشوار المونديالي.