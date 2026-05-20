أكد مدرب نادي النصر جورجي جيسوس عن جاهزية فريقه في المباراة التي ستجمعهم غداً الخميس أمام فريق ضمك في الجولة الـ34 من دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الضغط دائماً موجود في الفرق التي تنافس على جميع الألقاب وهو أمر طبيعي، بالإضافة إلى جماهير فريقه التي ستعاني من الضغط في مواجهة غدٍ.



وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي: «تنتظرنا غدًا آخر مباراة في الدوري وهي مواجهة مهمة ستحدد بطل الدوري ونحن جاهـزون لكل ما قد يحدث غداً، ولا ‏بد من احترام الخصم الذي يعيش ضغوطاً وسيقاتل من أجل نقاط المباراة».



وأردف يقول: «هدفنا واضـح هو تحقيق بطولـة الـدوري، فمنذ بداية الموسم كنا نؤمن بقدرتنا على تحقيق لقـب الدوري والمباراة بين أيدينا وإذا أردنا تحقيق لقـب الدوري فعلينا أن ننتصر غدًا، ومنذ بداية الموسم لو خُيّرت بين أي بطولة أحققها لاخترت بطولة الدوري لأنها هدفي وتركيزي الأكبر»، وعن جاهزية اللاعبين قال: «جميع اللاعبين الذين شعروا بالإرهاق جاهزون ومستعدون للقاء باستثناء أنجيلو غابرييل الذي لا زال حول مشاركته شكوك».



وتابع حديثه: «لقد قلت لرونالدو إنني سأساعده على تحقيق لقب الـدوري وأنا أعمل بكل ما أملك من أجل أن يكون الدوري من نصيب النصر وجماهيره»، موجهاً رسالة لجماهير النصر قال فيها: «تبقّت مباراة واحـدة فقط ولدينا فرصة لحسم الـدوري وهو بأيدينا وأطالبكم بالحضور والمساندة كما عودتمونا دائماً»، وعن الحكام الذين سيديرون اللقاء غداً قال: «ما أركز عليه هو كيف سوف سأبدأ المباراة، ويوجد 3 عوامل مهمة في المباراة وهي فريقنا والخصم والحكام، ونتمنى أن يقومون بعملهم جيداً».