يترقب الشارع الرياضي السعودي غداً (الخميس) إعلان المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوناني جورجوس دونيس، قائمة الأخضر الرسمية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وسط توقعات بإجراء تغييرات فنية على عدد من الأسماء التي حضرت في المعسكرات الأخيرة تحت قيادة المدرب السابق الفرنسي هيرفي رينارد.



ويُنتظر أن يحسم المدرب اليوناني خياراته النهائية بناءً على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، إضافة إلى مستوياتهم مع أنديتهم في الموسم الجاري، في ظل رغبة الجهاز الفني في الوصول إلى أعلى درجات الانسجام والاستقرار قبل انطلاق البطولة.



كما تتجه الأنظار إلى إمكانية استبعاد بعض الأسماء التي اعتمد عليها الفرنسي هيرفي رينارد في الفترات السابقة، مقابل منح الفرصة لعناصر جديدة قدمت مستويات لافتة محليًا وقاريًا، ضمن خطة فنية تهدف إلى تعزيز الخيارات في مختلف المراكز.



ويخوض المنتخب السعودي خلال المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي عددًا من المباريات الودية، إذ يواجه منتخب الإكوادور 30 مايو الجاري في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، قبل أن يلتقي منتخب السنغال 9 يونيو في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة المونديالية. كما سبق للأخضر خوض مواجهتين وديتين أمام منتخبَي مصر وصربيا خلال مارس الماضي ضمن برنامج الإعداد ذاته.



ويطمح الأخضر من خلال معسكره الإعدادي والمواجهات الودية القادمة إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، قبل خوض منافسات دور المجموعات في المونديال، التي يستهلها بمواجهة منتخب أوروغواي، ثم إسبانيا، قبل مواجهة الرأس الأخضر.