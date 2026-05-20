صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهجته تجاه إيران، ملوّحاً بتحركات سريعة إذا لم تستجب طهران للمطالب الأمريكية، في وقت كشفت فيه مصادر إعلامية عن توتر في الاتصالات الأمريكية ـ الإسرائيلية بشأن مسار التفاوض مع الإيرانيين.

إيران «دولة مهزومة»

وقال ترمب، في تصريحات متلاحقة نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن إيران «دولة مهزومة»، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أن واشنطن لن ترفع العقوبات المفروضة على طهران قبل الوصول إلى تفاهم واضح.

وأكد أن الإدارة الأمريكية لم تقدم أي عروض تتعلق بإعفاءات نفطية لإيران، مضيفاً: «لن أرفع أي عقوبات عن إيران حتى نتوصل إلى اتفاق».

استعداد للتحرك

وأشار ترمب إلى أن الأمور «قد تمضي بسرعة شديدة أو تستغرق بضعة أيام»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة في حالة استعداد كاملة للتحرك إذا لم تحصل على «إجابات صحيحة» من طهران.

وأضاف: «إذا حصلنا على إجابات صائبة بنسبة 100% من إيران فسنوفّر الكثير من الوقت والجهد والأرواح»، مؤكداً أن بلاده تسعى لتجنب الحرب إذا أمكن ذلك خلال الأيام القادمة.

مكالمة غاضبة

وفي سياق متصل، كشف موقع «أكسيوس» نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا في مكالمة هاتفية صعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء الاتصال.

كما قال ترمب إن في إيران «أشخاصاً أذكياء وموهوبين»، معرباً عن أمله في أن يبرموا «صفقة جيدة للطرفين»