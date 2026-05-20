أوضح لـ«عكاظ» لاعب نادي النصر سابقاً حسن حمران، أن مباراة فريقه أمام نظيره ضمك التي ستقام مساء غد الخميس على ملعب الأول بارك من الجولة الأخيرة في دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، ستكون مثيرة وقوية من الجانبين، واصفاً المباراة بالنهائي نظراً لحساسيتها الكبيرة، وقال: «المباراة ستكون مفصلية، ولا تزال تشهد قبل موعدها بأيام تحديا كبيرا من جانب نادي ضمك الذي سيحارب لأجل البقاء في الدوري مع الأخذ بالاعتبار نتيجة مواجهة الرياض والأخدود في المساء ذاته وأن الدوري للنصر»، مؤكداً حضور الجماهير النصراوية لدعم الفريق في هذه المباراة والاحتفال مع اللاعبين بالبطولة.