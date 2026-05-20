واصل المدرب البرازيلي فابيو كاريل» حضوره اللافت أمام النصر في الدوري السعودي، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم خلال أربع مواجهات سابقة.



وحقق كاريلي انتصارين وتعادلين أمام النصر، بدأت بفوز الوحدة بنتيجة 2-1 في الجولة 11 من موسم 2019، قبل أن يفرض التعادل مرتين مع الاتحاد في موسمي 2020 و2021 بنتيجة 1-1، ثم اختتم مواجهاته بانتصار جديد مع الاتحاد بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من موسم 2021.



وخلال أربع مباريات، نجح كاريلي في حصد 8 نقاط من أصل 12 ممكنة أمام العالمي، ليؤكد تفوقه التكتيكي في مواجهاته المباشرة ضد النصر، فهل سيواصل عقدته أمام النصر في ختام الجولة الأخيرة من دوري روشن للمحترفين؟.