عقدت لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعها على هامش قرعة النسخة الـ27 من البطولة «خليجي 27»، التي جرت في ميدان الثقافة -مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية.



حضر الاجتماع رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم هاني طالب بلان، إلى جانب الأعضاء: حمد أحمد المزروعي، وإبراهيم مبارك الحوسني، وعبدالرحمن علي العمري، وعلي حسن السماهيجي، ومقرر اللجنة أحمد العطار.



واستعرض الاجتماع القائمة الأولية للحكام المرشحين من قبل الاتحادات المشاركة لإدارة منافسات بطولة «خليجي 27»، وكذلك الآلية المعتمدة التي سيتم من خلالها تعيين مقيمي الحكام وطواقم التحكيم لمباريات البطولة.



وأكد المجتمعون على الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبطولة تحكيمياً، من خلال تنظيم دورات مكثفة للحكام، وبحث السبل المتاحة للخروج بالبطولة في أفضل صورة تحكيمية.



واستعرضت اللجنة دعوة ترشيح ممثلي الاتحادين الآسيوي والأفريقي، والعمل على تطوير المستوى الفني والارتقاء به وصولاً إلى أداء متميز مع انطلاق البطولة.



من جانبه، أعرب رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم هاني طالب بلان عن سعادته الكبيرة بمخرجات الاجتماع، الذي تميز بالنقاش الهادف والبناء الذي يصب في مصلحة حكام كرة القدم في منطقة الخليج، مقدماً شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة على استضافة اجتماع اللجنة على هامش قرعة «خليجي 27»، والذي تم خلاله التطرق إلى جدول الأعمال والأنشطة المختلفة للجنة الحكام خلال الموسم الماضي للمسابقات، وتقديم تقرير حول مستوى التحكيم خلال البطولات التي تم تنظيمها، والتي مرت دون أخطاء تحكيمية مؤثرة.



وبيّن بلان أن منظومة التحكيم في الاتحاد الخليجي تحظى بدعم هائل من رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، الذي يؤمن بدور التحكيم في تطوير البطولات المختلفة.



وشدد على أن برامج التحكيم مستمرة لتطوير الحكام والتوسع في تطبيق تقنية الفيديو على مستوى كافة البطولات، إذ تم تقديم تقرير مفصل عن بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، والإشادة الكبيرة بمستوى الحكام فيها، موضحاً أنه تمت مناقشة معايير واعتبارات اختيار طواقم الحكام لبطولة «خليجي 27»، وتم الاتفاق على معايير واضحة ومقاييس للأداء الفني. وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد القائمة والإعلان عنها، والتي ستكون حاضرة في منافسات البطولة المرتقبة في شهر سبتمبر القادم.



كما سيتم اختيار بعض طواقم التحكيم المحايدة، والتي سيتم اختيارها تباعاً من أوروبا، وكذلك تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الخليجي والاتحاد الأفريقي من أجل استقطاب حكام من أفريقيا، واختيار بعض الحكام من آسيا أو القارات الأخرى.



وناقش الاجتماع المتطلبات الأساسية للحكام على الصعيد التقني والتكنولوجي واللوجستي والطبي، وغيرها من الأمور ذات الصلة.



وأشار رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى أن الاجتماع بحث آلية اختيار المحاضرين الفنيين ومحاضري تقنية الفيديو الذين سيشرفون على إعداد وتجهيز حكام البطولة بالصورة المثلى. وقد شهد الاجتماع تبادل العديد من الآراء، وكانت المناقشات مثمرة للغاية، وتركت انطباعات إيجابية تصب في مصلحة البطولة الغالية على قلوب الجميع، مثنياً على جهود أعضاء اللجنة كافة.