من المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب السعودي التدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين القادم ويستمر حتى الخميس 11 يونيو، بقيادة المدرب اليوناني جيورجيوسيس دونيس، الذي تم التعاقد معه خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد.
ويخوض «الأخضر» مواجهتين وديتين في معسكر أمريكا، الأولى أمام منتخب الإكوادور على ملعب «سبورتس إليستريت» في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية السبت 30 مايو. والثانية ضد منتخب السنغال، الثلاثاء 9 يونيو، في مدينة سانت أنطونيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي لكأس العالم 2026.
ويبدأ المنتخب السعودي مبارياته ضمن المجموعة الثامنة في مونديال 2026 بمواجهة الأوروغواي، الثلاثاء 16 يونيو، على استاد ميامي، ومن ثم يواجه إسبانيا الأحد 21 يونيو، على استاد أتلانتا، ويختتم مباريات دور المجموعات بلقاء الرأس الأخضر السبت 27 يونيو على استاد هيوستن.
The Saudi national team's training camp is set to kick off in the United States next Monday and will continue until Thursday, June 11, under the leadership of Greek coach Georgios Donis, who was hired to replace Frenchman Hervé Renard.
The "Green" will play two friendly matches during the camp in America, the first against the Ecuador national team at the "Sports Illustrated" stadium in Harrison, New Jersey, on Saturday, May 30. The second match will be against the Senegal national team on Tuesday, June 9, in San Antonio, Texas, as part of the fourth and final phase of the Saudi national team's preparation program for the 2026 World Cup.
The Saudi national team will begin its matches in Group H of the 2026 World Cup with a game against Uruguay on Tuesday, June 16, at Miami Stadium, followed by a match against Spain on Sunday, June 21, at Atlanta Stadium, and will conclude the group stage matches with a game against Cape Verde on Saturday, June 27, at Houston Stadium.