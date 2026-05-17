من المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب السعودي التدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين القادم ويستمر حتى الخميس 11 يونيو، بقيادة المدرب اليوناني جيورجيوسيس دونيس، الذي تم التعاقد معه خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد.

ويخوض «الأخضر» مواجهتين وديتين في معسكر أمريكا، الأولى أمام منتخب الإكوادور على ملعب «سبورتس إليستريت» في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية السبت 30 مايو. والثانية ضد منتخب السنغال، الثلاثاء 9 يونيو، في مدينة سانت أنطونيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي لكأس العالم 2026.

ويبدأ المنتخب السعودي مبارياته ضمن المجموعة الثامنة في مونديال 2026 بمواجهة الأوروغواي، الثلاثاء 16 يونيو، على استاد ميامي، ومن ثم يواجه إسبانيا الأحد 21 يونيو، على استاد أتلانتا، ويختتم مباريات دور المجموعات بلقاء الرأس الأخضر السبت 27 يونيو على استاد هيوستن.