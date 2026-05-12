تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية اليوم نحو ملعب الأول بارك بالرياض، الذي يحتضن مواجهة الديربي المرتقبة بين النصر والهلال ضمن منافسات الجولة الـ(32) من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، في لقاء قد يشهد حسم اللقب رسميًا لصالح النصر، أو تأجيل الإعلان عن البطل حتى الجولات الأخيرة من الموسم.



وسيلعب الحارسان «ياسين بونو، وبينتو» دوراً محورياً في نتيجة مواجهة الليلة، خصوصا أول 20 دقيقة من المباراة، فالحضور الذهني الذي يمتاز فيه «بونو» وقدرته على التصدي لركلات الجزاء والانفرادات تجعل منه صمام أمان حقيقي، ويدخل بونو المباراة وهو يسعى لتأكيد تفوق الهلال التاريخي الأخير في الديربيات، حيث فاز الهلال في آخر مواجهة دوري (يناير 2026) بنتيجة 3-1. ويمتلك خبرة كبيرة ويظهر دائماً في المواعيد الكبرى، حيث شارك في 33 مباراة هذا الموسم، استقبل خلالها 30 هدفًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 14 مباراة، ورغم أن أرقامه تبدو أقل من بينتو على مستوى «الكلين شيت».



وفي المقابل يعتمد مدرب النصر على «بينتو» في مواجهة هجوم الهلال وبناء اللعب من الخلف نظراً لمهارته بالقدمين، ويعوّل النصر بشكل كبير عليه في لقاء الليلة، إذ شارك «بينتو» في 31 مباراة،



واستقبل 19 هدفا في مرماه، وخرج بـ 19 كلين شيت.