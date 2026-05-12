لنا بكل ديربي قصة وذكرى لا تُنسى.. لا تخلو مباريات القمة الكبيرة في الكرة السعودية بين الهلال والنصر من أي إثارة كروية تذكر، فهناك حكايات تروى وقصص تحكى ولحظات تظل خالدة في الأذهان.

اليوم ستشل شوارع العاصمة الرياض تحديداً وكافة مدن المملكة، كون اللقاء يعتبر أشبه بالبطولة وختام تعب موسم كامل، فوز العالمي يتوجه بصفة رسمية بلقب الدوري، انتصار الزعيم يؤجل الحسم حتى المباريات المتبقية، لذلك سيضيف الديربي قصصاً جديدة وحكايات لن ولم تنس إلى سلسلة الروايات السابقة، نقدم لكم عدداً من الحكايات المرتبطة باللاعبين المعتزلين والحاليين، الذين سبق لهم تمثيل قطبي العاصمة.. إليكم ثنايا التفاصيل:

الهداف التاريخي

لا صوت يعلو فوق صوت الأسطورة التاريخية لنادي النصر ماجد عبدالله، الذي يعتبر الهداف التاريخي في مواجهات الديربي، حيث أحرز 21 هدفاً في شباك الهلال بكل الأشكال والألوان.

14 هدفاً

في ما يتعلق بالنجم الدولي قائد الأخضر والهلال (التورنيدو) سالم الدوسري، فهو هداف ديربيات العاصمة التاريخي الحالي بـ 14 هدفاً.

ليلة جحفلي

لن تنسى الجماهير الهلالية ليلة نهائي كأس الملك 2015، الذي كان بطلها لسنوات طويلة المدافع السابق للهلال محمد جحفلي، وتعود القصة عندما كان فريقه متأخراً بهدف، إلا أن الدقيقة 119 أحرز فيها هدف التعادل القاتل، لتذهب المواجهة لركلات الترجيح ويتوج حينها الزعيم باللقب الغالي.

الصعباوي متخصص

لن ينسى حراس مرمى الهلال، الذين واجهوا المهاجم الدولي السابق ولاعب نادي النصر الأسبق محمد السهلاوي، الذي تفنن في زيارة شباك الأزرق بأهداف أشكال وألوان على طريقته التي تروق له، حيث أحرز نحو 17 هدفاً بكافة المسابقات، ليأتي خلف الأسطورة ماجد، وليؤكد بأنه المتخصص «والعقدة» للشباك الهلالية.

هدف «تسحيب»

«سحبهم واحد وراء واحد وأضاف معهم الحارس»، ليس مجرد سيناريو من وحي الخيال، بل قصة حقيقية واقعية على أرضية المستطيل الأخضر، كتبها وأخرجها الدولي سالم الدوسري الذي أحرز هدفاً خيالياً عام 2019، بعد مراوغة عدد من لاعبي دفاع النصر ومعهم الحارس وليد عبدالله، عقبها قال للكرة اذهبي للشباك ليحتفل على طريقته.

قاضية برونو

في دوري 2018، الذي وصفته الجماهير النصراوية بالاستثنائي، أحرز المدافع البرازيلي برونو هدفاً حاسماً في الدقيقة 97 وقتها لقب الدوري ومهدياً فريقه العلامة الكاملة بالفوز وبنتيحة 3-2.

الأسد الفرنسي

كانت الجماهير النصراوية في مواجهات الديربي، عندما كان حاضراً الفرنسي بافيتيمبي غوميز، تخشى أن يحرز لأجل احتفاليته المرعبة على طريقة «الأسد» فهي كانت مصدر إزعاج لهم.

الساطي حاضر

يعتبر المهاجم المغربي الدولي عبدالرزاق حمدالله، أحد أبرز اللاعبين الذين تواجدوا في قمة قطبي العاصمة، وأحد أكثر المحترفين في صفوف الفريقين وكانوا الأكثر تأثيراً بمواجهات الديربي، ولن ينسى الهلاليون قبل النصراويين هدف الحسم في دوري 2018.