عاد الإعلامي ماجد التويجري لتوضيح حقيقة مغادرته برنامج كورة، نافياً بشكل قاطع ارتباط الأمر بمقطع مباركته المتداول لخالته موضي، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول توقف البرنامج نهائياً من المحطة مع نهاية الموسم الحالي.

وقال التويجري: «يخطئ من يعتقد أنني أنا والإعلامي تركي العجمة تركنا برنامج كورة بسبب مقطع مباركتي لخالتي موضي، فهذا الأمر لا علاقة له نهائياً»، مضيفاً: «بسبب كثرة الرسائل والتعليقات في منصة إكس حبيت أوضح أن الموضوع لا علاقة له بخالتي موضي.. انسوا خالتي موضي».

وجاء توضيح التويجري وسط تداول واسع لمعلومات تتحدث عن تغييرات مرتقبة في خارطة البرامج الرياضية، وظهور برنامج جديد بقيادة الإعلامي وليد الفراج، في وقت كان الفراج قد ألمح خلال ظهوره مع عبدالله المديفر إلى احتمالية توقف برنامجه الحالي أو حدوث تغييرات كبيرة في المرحلة المقبلة.

وتشير أنباء إعلامية متداولة إلى أن ما يحدث داخل المشهد الرياضي التلفزيوني يرتبط بإعادة هيكلة وبرامج بديلة يجري التحضير لها للموسم الجديد، وهو ما فتح باب التكهنات حول مصير عدد من الأسماء والبرامج الرياضية المعروفة، وفي مقدمتها «كورة».