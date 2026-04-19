واصل توتنهام سلسلة نتائجه الكارثية في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» بتعادل مُخيب مع ضيفه برايتون بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أُقيمت أمس (السبت) على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن منافسات الجولة الـ33.

111 يوماً دون فوز

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، لم يتذوق توتنهام أي انتصار في البطولة في 2026، إذ كان آخر فوز له قبل 111 يوماً.

أهداف المباراة

افتتح توتنهام التسجيل عن طريق بيدرو بورو في الدقيقة 39، لكن كاورو ميتوما عدل النتيجة لصالح برايتون قبل نهاية الشوط الأول.

ووضع الهولندي تشافي سيمونز «السبيرز» في المقدمة مجدداً، وبينما تستعد الجماهير للاحتفال بالفوز الغائب منذ فترة طويلة، سجل جورجينيو روتر هدفاً قاتلاً لبرايتون في الدقيقة 90+5، لتتحول الفرحة إلى حسرة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ18، ليستمر في منطقة الهبوط، بينما وصل برايتون إلى النقطة 47 ليعزز حظوظه في المشاركة الأوروبية الموسم القادم.