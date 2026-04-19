تتجه أنظار جماهير الكرة الخليجية، أمس (الأحد)، إلى الدوحة، التي تحتضن مواجهتي الدور نصف النهائي من دوري أبطال الخليج للأندية، إذ يلتقي ممثل الوطن فريق الشباب نظيره فريق زاخو العراقي على استاد خليفة الدولي عند الساعة الـ5:00 مساءً، فيما يواجه الريان القطري القادسية الكويتي على استاد أحمد بن علي عند الساعة الـ8:00 مساءً، ويتأهل الفائزان إلى النهائي المقرر يوم 23 أبريل الجاري.

يدخل الشباب هذا اللقاء بعد أن تأهل بصعوبة، إذ احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد سبع نقاط، بعد أن استعاد توازنه تدريجياً في الجولات الأخيرة، ليؤكد جاهزيته لخوض اختبار قوي في هذه المرحلة الحاسمة لا سيما بعد التعاقد مع المدرب الجزائري نورالدين بن زكري، الذي قاد الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في دوري روشن السعودي للمحترفين، ويملك الفريق نجوماً قادرين على تحقيق الفوز في لقاء الليلة وانتزاع اللقب ويتقدمهم قائد الفريق كاراسكو والهداف عبدالرزاق حمدالله والحارس مارسيلو غروهي، فيما يدخل زاخو المواجهة بثقة كبيرة بعد تصدره مجموعته برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقدماً مستويات قوية تؤكد طموحه في المنافسة على اللقب، ومواصلة الحضور اللافت للأندية العراقية في البطولة.

وفي المواجهة الثانية، يعوّل الريان على عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب الحالة المعنوية المرتفعة بعد تتويجه أخيراً بكأس قطر، فضلاً عن تصدره مجموعته دون خسارة برصيد 12 نقطة. ويطمح الفريق القطري لمواصلة نتائجه الإيجابية وبلوغ النهائي.

أما القادسية الكويتي، فيسعى إلى استثمار خبرته في البطولة، بعدما حجز مقعده في نصف النهائي برصيد 10 نقاط، عقب فوز حاسم في الجولة الأخيرة، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة الريان.

وتبدو المواجهتان مفتوحتين على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب المستويات الفنية وتعدد الخيارات لدى الفرق الأربعة، ما يعد بأمسية كروية خليجية مليئة بالإثارة والندية في طريق البحث عن بطاقة العبور إلى النهائي.

الفريقين:

الشباب × زاخو

5:00

استاد خليفة الدولي