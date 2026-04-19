أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها حارس مرمى فريق الوحدة عبدالله العويشير، حاجته للراحة والعلاج لمدة أسبوعين، وذلك على إثر إصابته في مواجهة العدالة في الجولة 29 من دوري يلو، التي انتهت لصالح الوحدة بنتيجة 1/4، وقد تعرض العويشير لإصابة في الركبة قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة.

وسوف يحل بديلاً عن عبدالله العويشير في مواجهة غدٍ الاثنين أمام الجبيل في الجولة 30 الحارس الشاب أحمد الرشيدي، ويسعى فريق الوحدة إلى تحقيق انتصار معنوي، بعد أن فشل الفريق من الصعود إلى دوري دوشن أو الدخول في منافسات الملحق بعد سلسلة من الإخفاقات المدوية التي تحصل لأول مره في تاريخ الفرسان، الأمر الذي سيدفع بإدارة النادي مستقبلاً إلى إعادة هيكلة الفريق فنياً.