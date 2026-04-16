رئيس «الفيفا» عن مشاركة إيران في كأس العالم: قادمون بكل تأكيد

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، مشاركة إيران في بطولة كأس العالم، رغم حالة الحرب القائمة بينها وبين الولايات المتحدة، قائلًا: «المنتخب الإيراني قادم بكل تأكيد، نعم، ونأمل بطبيعة الحال أن يكون الوضع بحلول ذلك الوقت قد آل إلى السلام».

وأضاف خلال كلمته في «منتدى الاستثمار في أمريكا» الذي تنظمه شبكة CNBC: «وكما ذكرت سابقا، فإن ذلك سيساعد بالتأكيد، ولكن يتعين على إيران أن تأتي، إنهم يمثلون شعبهم، وقد تأهلوا، واللاعبون يرغبون في اللعب».



وأشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنه التقى المنتخب الإيراني في مدينة أنطاليا التركية قبل أسبوعين، قائلًا: «لقد ذهبت لرؤيتهم، وهم في الواقع فريق جيد للغاية، إنهم يرغبون حقا في اللعب، ويجب أن يلعبوا، إذ ينبغي أن تظل الرياضة بمنأى عن السياسة في الوقت الراهن».

وتابع: «نحن لا نعيش على القمر، بل نعيش على الأرض، ولكن كما تعلمون، إذا لم يكن هناك أحد آخر يؤمن بضرورة بناء الجسور والحفاظ عليها سليمة ومترابطة، فنحن من يقوم بهذه المهمة».

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين ضمن مرحلة المجموعات في مدينة إنجلوود بولاية كاليفورنيا، ومباراة واحدة في مدينة سياتل، حيث ستستضيف الولايات المتحدة بطولة كأس العالم بشكل مشترك مع كندا والمكسيك.

ويشارك المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم، ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات: مصر، بلجيكا ونيوزيلندا.

وسبق، أن رفض فيفا طلب الاتحاد الإيراني لكرة القدم بنقل مباريات المنتخب في دور المجموعات إلى المكسيك بدلًا من إقامتها في أمريكا، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد.

وأثارت حالة الحرب القائمة شكوكاً حول مشاركة إيران في بطولة كأس العالم، لا سيما في ظل صدور تصريحات علنية متضاربة من جانب المسؤولين في الحكومة الإيرانية والمسؤولين عن كرة القدم في البلاد، حيث صرح وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيا مالي، في وقت سابق لوكالة الأناضول، بأنه يجب أن يضمن فيفا أمن أي منتخب وطني يشارك في كأس العالم، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا ينبغي أن تسمح بإقامة مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة.

وتابع: في ظل تلك الظروف فإن احتمال مشاركة إيران في مباريات كأس العالم بأمريكا ضئيل للغاية، ولكن إذا تم توفير الضمانات الأمنية اللازمة، فإن قرار الحكومة سيكون مشاركة المنتخب في البطولة.

ومن جانبه، لم يشجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنتخب الإيراني على حضور البطولة، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن.