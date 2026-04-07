علمت مصادر «عكاظ» بأن الأهلي يواجه تحديات فنية قبل انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في مدينة جدة، في ظل عدد من الإصابات التي لحقت ببعض لاعبي الفريق.



وبحسب مصدر خاص لـ«عكاظ» تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب فالنتين أتانغانا، بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، إذ يخضع حالياً لبرنامج علاجي مكثف في محاولة لتجهيزه قبل انطلاق المواجهات.



في المقابل، من المتوقع أن تطول فترة غياب المدافع ميريح ديميرال بسبب الإصابة، ما قد يحرمه من المشاركة في عدد من مباريات الفريق خلال البطولة.



وفي السياق ذاته، يسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب زكريا هوساوي، تمهيداً لمشاركته في مواجهة الدحيل القطري ضمن دور الـ16 من البطولة.



وتأتي هذه المستجدات في وقت يواصل الأهلي تحضيراته للمنافسة القارية، وسط مساعٍ لتجهيز العناصر المتاحة بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.