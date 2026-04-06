تراقب أندية الدحيل والسد القطريين، والوحدة الإماراتي مباريات الفرق السعودية (الأهلي، والهلال، والاتحاد) في دوري روشن السعودي للمحترفين، التي ستواجهها في دور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة، حيث يواجه الأهلي فريق الدحيل القطري الإثنين القادم الساعة 5:45 عصراً على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يلاقي الهلال فريق السد القطري الإثنين القادم الساعة الـ9:00 مساء على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ويستضيف فريق الاتحاد فريق الوحدة الإماراتي الثلاثاء القادم الساعة الـ9:00 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويقوم مدرب فريق الدحيل القطري الجزائري جمال بلماضي، ومدرب فريق السد القطري الإيطالي روبرتو مانشيني، ومدرب فريق الوحدة الإماراتي البرتغالي خوسيه مورايس برصد أبرز نقاط الضعف في الفرق السعودية الثلاثة، التي ستخوض مباريات الجولة الـ(29) من دوري روشن السعودي للمحترفين، غداً (الأربعاء)، إذ يحل الأهلي ضيفاً على فريق الفيحاء الساعة الـ6:55 مساء في مدينة المجمعة الرياضية، فيما يستضيف الهلال فريق الخلود الساعة الـ9:00 مساء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ويواجه فريق الاتحاد نظيره نيوم الساعة الـ9:00 مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وتسعى أندية الأهلي والهلال والاتحاد لتحقيق الانتصارات على أندية الدحيل والسد القطريين والوحدة الإماراتي في دور الـ(16) بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، والعمل على حصد اللقب القاري والوصول للعالمية.

يذكر، أن فريق الأهلي حقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 بجدة، أمام فريق كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون مقابل.

